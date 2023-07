LeBron James sigue en la NBA y sueña con jugar con su hijo

El 23 de Los Angeles Lakers, último finalista de la Conferencia Oeste, recalcó que aún tiene fuerzas para seguir jugando: "No me importa cuántos puntos más anote o lo que no pueda hacer en la cancha. La verdadera pregunta para mí es: ¿puedo jugar sin hacer trampa en este juego? El día en que no pueda darlo todo, estaré acabado. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy".

El Rey no sólo buscará igualar a Vince Carter como basquetbolista con más temporadas disputadas en la NBA sino que también pretende jugar la edición 2024-2025, en la que su hijo Bronny James sería elegible en el draft de verano. Hoy con 18 años, es el base de la Universidad del Sur de California, pero ya el próximo podría emerger como un pick para las franquicias de cara a la edición número 77.