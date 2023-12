Leandro Paredes: "Voy a volver a Boca en algún momento"

En una entrevista con Dsports, el volante que se desempeña en la Roma soltó que se quedó con ganas de jugar más tiempo con la camiseta azul y oro. "Voy a vivir en Roma cuando me retire, pero yo a Boca voy a volver. Eso lo tengo claro desde el primer día que me fui. Me quedé con las ganas de jugar mucho tiempo en ese club. En algún momento voy a volver. Después, cuando termine mi carrera decidiré donde vivir", afirmó.

Aparte de haber estado presente en La Bombonera con el elenco de Lionel Scaloni el pasado 16 de noviembre, en la derrota por 2-0 frente a la Selección de Uruguay por la fecha cinco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el futbolista nacido en San Justo acompañó a Juan Román Riquelme en su partido despedida del 25 de junio. La invitación formaba parte de un operativo seducción que tenía como objetivo convencer al cinco de que vuelva al club que lo formó en las divisiones inferiores. Además, compartió plantel con el Torero entre el 2011 y el 2012, antes de que anunciara su salida luego de la final perdida con Corinthians.

Leandro Paredes y la anécdota de la final ante Fluminense

Por otra parte, Paredes contó una particular anécdota que vivió en la última final de la Copa Libertadores, que finalizó con la caída por 2-1 ante Fluminense en el Maracaná, y que involucra a su hija, Victoria."Tuve la mala suerte de ver el partido con mi hija. Apenas terminó, se puso a llorar y eso me dolió mucho. Me hizo prometerle algo y ojalá que se cumpla", reveló en tono misterioso. Consultado por los periodistas sobre si esta "promesa" estaba involucrada con la conquista de la esquiva séptima, el mediocampista replicó: "No tan así, pero algo le prometí. Ojalá se cumpla".

En tanto, el jugador más joven en debutar en la Primera de Boca, con solo 16 años, 4 meses y ocho días, metió en la bolsa a Paulo Dybala, compañero suyo en la Loba y en el seleccionado nacional, y disparó que prefiere jugar en el Xeneize antes que en River, pese a estar emparentado con un estilo de juego similar al que pregonó el Millonario históricamente. "Me parece que lo llevo en la mochila, ja. River tiene un montón de esos jugadores. Nosotros jugamos otra cosa. Paulo es de Boca, es imposible que juegue en ese equipo", sentenció, tajante y divertido.