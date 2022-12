"Le pude hacer upa": la foto de Dibu Martínez arriba del avión con la Copa del Mundo en sus brazos

"Le pude hacer upa", bromeó Dibu en el posteo en pleno vuelo de regreso hacia la Argentina. La frase no fue elegida al azar. En la previa de la final de la Copa América que Argentina le ganó a Brasil, Lionel Messi dio una tremenda arenga que incluyó una mención especial al arquero marplatense: “Cuarenta y cinco días sin ver a nuestra familia. Dibu fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle upa".