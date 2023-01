La Selección Argentina podría jugar un amistoso en Bangladesh: "Tapia mostró predisposición"

El look del campeón

Si bien ya hubo voces oficiales de miembros del gobierno nacional y de la AFA con relación a la voluntad de ambas naciones de organizar un encuentro de preparación en el país del sur de Asia, en esta oportunidad fue Leandro Gabardi, Cónsul Honorario de Bangladesh en Argentina, el que lo confirmó. En la entrevista con el programa Ahora Dicen (Futurock), reconoció que la intención es que "La Scaloneta" retorne allí tras más de una década.

En la transmisión conducida por Florencia Halfon y Nicolás Fiorentino en la radio online, "´Chiqui´ Tapia mostró su predisposición para hacer un partido en Bangladesh". Acerca de la función que ocupa actualmente, Gabardi destacó: "Es un cargo que me ha dado muchas satisfacciones, me han llamado muchísimo en este último tiempo. Me encuentro muy feliz y orgulloso de todo lo que está sucediendo".

Incluso, el Cónsul manifestó que la búsqueda pasa por el lado de "que Argentina conozca lo que está sucediendo en Bangladesh" y profundizó: "Que en un futuro nos tratemos como hermanos, que ya está pasando". Igualmente, aclaró que "con Tapia fue una reunión protocolar" y detalló: "Mi intención era conocerlo, felicitarlo y mostrarle todo el cariño que le tiene Bangladesh a Argentina".

En esa dirección, Gabardi insistió con el concepto de que "las intenciones del partido están, en algún momento pasará..." e incluso admitió: "Yo le manifesté a Tapia nuestro deseo y que estábamos a disposición para armarlo". "Claudio mostró su predisposición pero todavía no hay nada concreto, fue una visita protocolar", reiteró. E indicó, al margen de lo deportivo, que "entre Argentina y Bangladesh hay mucho intercambio comercial".