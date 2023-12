La millonaria cifra que recibirá el club que formó a Diablito Echeverri por su venta

Según confirman desde la prensa inglesa, los Ciudadanos se harían con la ficha del talentoso jugador a cambio de 25 millones de euros . No obstante, todo ese dinero no ingresaría a las arcas del conjunto de Núñez, ya que poseen el 85 por ciento de la ficha del Diablito. El porcentaje restante (15%) es del humilde club Deportivo Luján de Resistencia. Esta institución ubicada en el barrio Villa Río Negro se fundó en 2008 y cuenta con el fútbol como actividad principal (tiene tanto inferiores como Primera -compite en la Liga Chaqueña-). También cuenta con cancha de handball y hockey. Una cifra que cambiará para siempre la historia del humilde club.

No obstante, hay un detalle en ese monto: el límite del 15% es de 1 millón de dólares. Emiliano Chiaramonte, actual mandatario del club, confirmó en diálogo con Infobae que hace seis años firmaron una cláusula con River Plate que marcaba que el tope a percibir en caso de una venta era como máximo 1 millón de dólares. “Lo firmamos en 2017 cuando se fue. Era el 15 por ciento, con un tope de un millón de dólares”, detalló.

“El club tiene 15 años, cumple 16 el 8 de enero. Es fundado por un grupo de vecinos del Barrio Villa Río Negro. Al principio sólo teníamos la sede y ahora contamos con un predio de tres cuartos de hectáreas. Yo al principio jugaba, poco antes de la pandemia me sumo a la Comisión Directiva y actualmente soy el presidente. El objetivo del club siempre fue poder contener y tener una línea de trabajo para los chicos del barrio, donde muchas veces a los chicos les cuesta acceder a los clubes más populosos. Contamos con una infraestructura que nos permite tener actividades”, explicó. Y luego, añadió: “Contamos con psicólogos y trabajadores sociales, trabajamos de manera integral en el crecimiento de los chicos. Y el deporte es fundamental. Claudio es un ejemplo que los chicos ven en el día a día”.

Dentro de este terreno que consiguieron a través de una expropiación (estaba sin uso y actualmente están trabajando para tener el título definitivo), Deportivo Luján cuenta con un campo de entrenamiento, donde las formativas hacen fútbol 11. Están armando su propio estadio para que el primer equipo pueda hacer de local en la Liga Chaqueña (actualmente alquilan un estadio para jugar), canchas de 7, una cancha de handball y de hockey.

Chiaramonte también explicó cuál es la idea de Deportivo Luján con este dinero. “Queremos terminar los espacios en infraestructura que tenemos pendiente, porque lleva tiempo conseguir ese dinero. Hacer el cerramiento del predio, ya que solo tenemos una parte cerrada. Terminar de armar el estadio, si no podemos llegar con los acuerdos de los gobiernos provinciales o nacional. La iluminación, porque tenemos una muy precaria que nos permite entrenar, pero no jugar. Terminar otros baños. Solo tenemos uno y uno de manera precaria para la gran cantidad de deportistas que tenemos”. En su relato, destacó que “terminar lo edilicio para acompañar el crecimiento de los deportistas, no solo en el fútbol, también en handball y hockey. Elementos deportivos, que siempre faltan. La calidad de profes para agrandar el plantel, porque tenemos a varios haciendo varias tareas”.

En este humilde club de Resistencia también advierten que en el corto plazo podrían darse otros casos como los del Diablito: “Es un cambio muy significativo para seguir con este trabajo. Hemos logrado no solo que Claudio este ahí. Hace poco firmamos con River por un chico Vega, que es arquero de 11 años. También está Diego González, que firmó su contrato profesional con Unión de Santa Fe y está en la selección argentina juvenil. Tenemos un semillero interesante y los profesiones hacen un buen trabajo”.

Por último, el presidente también reconoció que una de las principales ideas que rondan por estas horas en la Comisión Directiva es la de ponerle el nombre de Claudio Echeverri al predio de Deportivo Luján.

Fuente: Infobae