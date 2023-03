La Liga Paranaense de Fútbol postergó el inicio de su torneo

Por pedido de la totalidad de los clubes, que no han completado la documentación de jugadores y cuerpos técnicos para iniciar la competencia, se ha decidido postergar el inicio de los torneos de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), en todas sus categorías.

"Se suma a esto que en el día de ayer se realizaron inspecciones en los estadios, para verificar el estado de los campos de juego, después de las lluvias caídas en los últimos días. De acuerdo a los informes recibidos, las mismas no se encontrarían en condiciones de ser usadas, considerando, además, que los pronósticos meteorológicos son coincidentes en que no habrá cambios significativos que hagan prever una recuperación de las mismas", indicaron desde la entidad de la capital.