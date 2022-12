La imperdible charla entre Agüero, Messi y otros jugadores de la Selección

https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1600577672815460368 Sonríe el Planeta Tierra. pic.twitter.com/xsr49CZ6Hj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 7, 2022

"¿Pensaste que posta te iba a quedar como él?", le preguntó el Kun. A lo que el Papu le respondió: "Con otro peluquero y un cirujano plástico puede ser eh, no para desmerecer al Peluca. Uno o dos retoquecitos y en tres días estoy espectacular".

Un rato más tarde, en otro contexto, Agüero contó que mandó al grupo de Whatsapp de la Selección Argentina un banner para llevar a Qatar, pero los integrantes de la Scaloneta no le llevaron el apunte y decidió colgarlo en su departamento de alquiler.

"Escribís cuando tenés ganas, nomás. A veces estamos hablando todos y no apareces, después empezas a mandar una cosa detrás de la otra", le reprochó Messi.

Y mientras el ex-Manchester City leía algunos mensajes de los admiradores de Leo, como "estás fachero", el jugador de PSG lo interrumpió abruptamente por un crucial motivo. "Esperá que me está escribiendo mi mujer (Antonela Roccuzzo). No leas lo que dice, eh (al Papu Gómez)", pidió.

Inmediatamente, la puerta de la concentración se abrió y aparecieron Daddy, el fisioterapeuta e íntimo amigo de Messi, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quien hoy trabajó en kinesiología por una molestia muscular y abrió interrogantes de cara al compromiso contra Países Bajos. "Para mí le quedó mal, le quedó como a mi tía", dijo el futbolista de Atlético de Madrid al retomar el tema que dio inicio a la charla.

Uno de los momentos más divertidos lo protagonizaron cuando el ayudante de Agüero, que es español y juega "muy bien" al Valorant, intentó darles instrucciones a los jugadores de la Selección Argentina para achicar la pantalla del stream. Todos se tentaron, pero no por el problema tecnológico, y solo Messi intentó calmar las aguas. "Se ríen porque dicen que habla igual a Pablo, el cordobés", explicó el 10, con una sonrisa de punta a punta.

Por último, De Paul bromeó a Agüero con la siesta que se tomaron algunos jugadores de la Selección Argentina en la habitación de Messi, o mejor dicho, en su propia cama. "No me invitaste nunca a dormir", le recriminó el Kun a la Pulga, que se defendió con un: "Sos mentiroso porque te dije. Se vienen a dormir la siesta acá, a romper las bolas, no respetan nada. Ya tenés la credencial, así no andas tirando bombas por ahí".

Y como para echar leña al fuego apareció el Papu Gómez. "Hoy durmieron Lea (Paredes), la Joya (Paulo Dybala) y Rodri (De Paul) en tu cama y yo con Leo (Messi)", remató.