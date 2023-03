La FIFA puso nuevas reglas anti "Dibu" en los penales

"El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería pero sin tocar estos, ni el travesaño o la red, y frente al ejecutor del tiro hasta el golpeo del balón. El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario. Por ejemplo, distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro", reza el nuevo artículo.