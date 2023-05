La curiosa analogía de Bielsa con el matrimonio que despertó carcajadas en su presentación como técnico de Uruguay

LA COMPARACIÓN DE BIELSA QUE HIZO REÍR A TODOS EN LA CONFERENCIA "Los resúmenes de tres minutos no son el fútbol. Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Así no hay matrimonio que fracase". pic.twitter.com/l2kg4JXjlf

Y más tarde, realizó una analogía que hizo reír a todos: “Los resúmenes de tres minutos no son el fútbol ni muchísimo menos. Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase, ¿no es cierto? Si uno ve el fútbol en highlight, cómo no te va a gustar el fútbol, pero es ser espectador. Ser hincha es otra cosa. Y al fútbol lo mantienen los hinchas. Y para que el fútbol tenga vigencia hay que evitar destruirlo”.

El rosarino fue más allá de ese paralelismo con su concepto: “Creo que los entrenadores, dirigentes y periodistas hacemos todo lo posible para que el fútbol sea cada vez peor y lo estamos consiguiendo desde mi punto de vista. La expresión más clara es que cada vez hay menos jugadores que valgan la pena ver. ¿Por qué? Por los valores exorbitantes que se pagan por los que juegan bien. Ni aún los poderosos como la liga inglesa pueden mantener la tradición y no dejarse absorber por la moda”.

Su conclusión fue la siguiente: “Hay dos formas de definir al fútbol uruguayo, por los jugadores que juegan fuera de su liga y los que juegan en su liga. Lo que hace grande a un torneo es la calidad de los equipos que participan, entonces si se van los mejores a Europa, los del medio a América del Norte y los buenos pero que no pueden ir a Europa o América del Norte van a los países sudamericanos más desarrollados ya está, de quién es la culpa, de nadie, del mercado. Hay que encuadrar la mirada en ese análisis”.