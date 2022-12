La buena noticia que ilusiona a River

Matías Kranevitter ya no está en México y en River lo esperan con los brazos abiertos . El mediocampista abandonó la pretemporada de Rayados de Monterrey en Cancún, armó las valijas y voló en las últimas horas hacia Argentina. Está a tan solo algunos detalles de ser el primer refuerzo de Martín Demichelis , aunque en el diálogo con la prensa mexicana se mostró más cauto y aseguró que se va del país por “cuestiones personales”.

Consultado sobre si esta inminente salida se produjo por algún cortocircuito con Rayados en el último tiempo, Krane dejó en claro: “Monterrey siempre me ha tratado bien. Llevo tres años acá. No tengo nada que decir, el club sabe mi decisión y yo ya he hablado. Seguramente si pasa algo se van a enterar”.

Antes de subirse al avión con destino a Buenos Aires, el volante enfrentó los micrófonos de los periodistas locales en el aeropuerto y brindó algunos detalles de su alejamiento del conjunto albiazul: “Tengo permisos personales del club. Seguramente después se van a enterar si pasa algo”.

image.png

Kranevitter, a poco de ser el nuevo refuerzo de River

Según la información que se maneja en Núñez, el mismo protagonista logró destrabar la transferencia negociando con el conjunto mexicano. Ahora ya ultiman detalles del contrato, que sería de tres años de extensión. Y la idea es abrochar todo incluso antes del fin de semana para que pueda sumarse a los trabajos en el River Camp el próximo lunes.

Fuente: TyC Sports