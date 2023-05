La bronca de Ianina Zanazzi: "La maniobra fue totalmente antideportiva"

" Termino con el auto muy dañado y prendido fuego por un piloto que no acepta el haber perdido la posición . Realizo una maniobra totalmente correct, deportiva, perfecta y, cuando lo estoy terminando de pasar me toca de atrás, me engancha y mi auto sale disparado contra un muro que teníamos ahí cerca al límite", explicó.

TN caliente: entrevista en Ahora Litoral

En ese sentido, sentenció: "Me generó mucha bronca". "El golpe fue muy fuerte. Terminé hasta con el parabrisas roto. Se desplazó todo el motor para adentro; la reparación me va a salir carísima. Cuando me bajo del auto, veo que se empieza a prender fuego. Voy a hablar con el piloto a explicarle la maniobra y me responde una estupidez", afirmó.

"No reaccioné en contra del piloto. Hoy están cuestionando si en un momento de calentura después de semejante maniobra antideportiva, del susto, del golpe, de la consecuencia, si yo estuve bien o no en descargar esa bronca contra una puerta. No están cuestionando la maniobra de él, que fue totalmente antideportiva", aseveró.