La Bombonera no está más clausurada: Boca pagará una multa

Qué dijeron desde Boca luego de la clausura de La Bombonera

Un rato antes de que se conociera la noticia, Sebastián Rodríguez, abogado del departamento de Legales del cuadro de la Ribera, había expresado que iba estar habilitada para las elecciones del próximo 2 de diciembre: "Los tiempos de la clausura no los sabemos. Es administrativa hasta donde sabemos, pero no debería llegar al 2 de diciembre".

En este sentido, el letrado apuntó que todo forma parte de una conspiración contra la figura del vicepresidente: "Ninosotros sabemos lo que pasó. No lo podemos entender. Tuve la suerte de estar en la cancha y era una fiesta familiar, muchos chicos y familias. La cancha estaba espectacular. Ahora la clausuran por tercera vez en el año con el argumento de que había exceso de aforo en las tribunas. Yo estoy sorprendido porque uno miraba a la platea preferencial y se veían lugares vacíos. No había nadie sentado en la escalera, era algo impecable. Por un lado nos sorprende y por otro no, porque ya es la tercera vez en el año. Boca puso a disposición su estadio para recibir a la Selección. Vinieron todos los ídolos de los chicos para que los chicos los disfruten y terminamos nuevamente con una clausura del estadio. Lamentablemente, no nos queda otra que pensar que hay una persecución contra Boca Juniors y a sus directivos".