La AFA perdió un juicio con un árbitro por discriminarlo

Salado Paz forma parte del Sindicato de Árbitros de la República Argentina (SADRA) y no de la Asociación de Árbitros de la Argentina (AAA) , comandada por Federico Beligoy, por lo que comenzó a ser apartado de la actividad.

“Empecé dirigiendo, como árbitro principal. Como no les gustaba mi altura, me dediqué a ser asistente. En 2019 estaba jugando en la Primera Nacional, todos los partidos en Buenos Aires y con buenas posibilidades de ascender hasta que vino todo este problema y me empezaron a mandar al Federal A. En 2021 solo dirigí dos partidos y nunca más”, expresó el juez en declaraciones a Clarín.

Y añadió: “Al principio, como fue tan brusco el cambio, me golpeó muy fuerte. Estuve tan cerca de jugar en Primera División y me quedé en la nada. Estaba compartiendo un grupo reducido, haciendo la pretemporada, tenía el sueño de llegar a ser internacional. Se hizo todo muy largo por las cuestiones legales”.

Federico Beligoy Patronato Barracas Central VAR Federico Beligoy, titular de la Asociación de Árbitros de Argentina.

Lo que deberá pagar la AFA

El fallo de la jueza Viviana Dobarro obligó a la AFA a abonarle un millón de pesos más intereses al árbitro, otro millón en concepto de una multa por “práctica desleal” y casi dos millones en concepto de honorarios para los abogados que intervinieron en el proceso.

En su defensa, la AFA argumentó que Gustavo Bassi, a cargo de los árbitros del interior, había apartado al tucumano por tareas “insatisfactorias”, algo que no pudo ser probado, ya que Salado Paz se presentó en todos los entrenamientos y cumplió con las tareas asignadas.

El Juzgado laboral N°21 indicó que “le fueron disminuyendo los partidos que le asignaban para arbitrar hasta que directamente dejaron de otorgarle dichas tareas, circunstancia que según se deriva de los elementos aportados se vincula con su afiliación a un sindicato determinado y que, según la testimonial rendida, también afectó a otras personas afiliadas a dicha asociación, concretamente SADRA”.

La sentencia de la jueza y el fallo completo

Por las consideraciones expuestas, en definitiva, RESUELVO:

1) Hacer lugar a la demanda interpuesta por MARTIN MAXIMILIANO SALADO PAZ contra Asociación del Futbol Argentino (AFA) y, en su mérito, disponer el cese, dentro del plazo de 5 días de quedar firme el presente pronunciamiento, de toda conducta discriminatoria y antisindical contra el trabajador y ordenar su designación para arbitrar partidos en la categoría y con la periodicidad que lo realizaba según el detalle efectuado en la demanda (en calidad de árbitro asistente en el Nacional B y en el Torneo Federal A o en los que hayan reeemplazado a dichos torneos) y en la misma cantidad mensual que los demás árbitros que se encuentran en identidad de circunstancias que el actor. En consecuencia, la demandada deberá reinstalar al actor, dentro del plazo de 5 días a contar desde que quede firme el presente pronunciamiento, a dejar sin efecto la discriminación dirigida contra el actor consistente en la no asignación de partidos para arbitrar en virtud de su afiliación sindical, práctica cuya nulidad por la presente se dispone; todo ello bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de incumplimiento y a favor de la parte actora.

2) Condenar a la demandada a abonar, dentro del quinto día de quedar firme el presente pronunciamiento la suma de $ 1.000.000 en concepto de daño moral, calculada a la fecha del presente pronunciamiento y que deberá llevar intereses las tasas previstas en las Actas C.N.A.T. Nro. 2601 del 21.5.14, Nro. 2630 del 27.4.2016 y Acta CNAT Nº 2658 del 8.11.2017, punto 3ro. Asimismo, de conformidad con el criterio sugerido por el Acta CNAT Nro. 2674 del 7/9/22, los intereses se capitalizaran con una periodicidad anual, desde la fecha de notificación de la demanda hasta la fecha en que se practique la liquidación en la etapa del art. 132 LO (art. 770 inciso a y b CCyCN). Si la deuda persiste con posterioridad a la notificación de la liquidación e intimación de pago, resultará de aplicación el mecanismo de capitalización dispuesto por el art. 770 inc. c) CCyCN, conforme la tasa de interés precedentemente señalada y hasta el efectivo pago.

3) Condenar por práctica desleal a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) –art.53 Ley 23.551- y aplicarle una sanción por la suma de $ 1.000.000 (PESOS UN MILLÓN) a favor de la autoridad administrativa del Trabajo (art. 55 inc. 3 de la ley 23.551); sanción que, una vez firme la presente, deberá ser comunicada por Secretaría y en la forma de estilo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a los efectos que correspondiere.

4) Imponer las costas a cargo de la demandada vencida, que incluyen la tasa de justicia y la obligación de reintegrar al Se.C.L.O. el honorario básico del conciliador.

5) Regular los honorarios por la representación y patrocinio letrado del actor, demandada y perito contador en 80 UMAS, 65 UMAS y 30 UMAS, sin inclusión de IVA.

6) Hacer saber a las obligadas al pago de los honorarios que, en caso de corresponder, deberán adicionar el Impuesto al Valor Agregado conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” (C 181 XXIV del 16 de junio de 1993).

El presidente de River ya había cuestionado a Federico Beligoy

En octubre del año pasado, el presidente de River, Jorge Brito, había cuestionado la función de Federico Beligoy como Secretario de un gremio y también como jefe de los árbitros del fútbol argentino. El dirigente había señalado que existía una incompatibilidad de funciones.

“Federico Beligoy tiene una incompatibilidad como Secretario General de su gremio (la Asociación Argentina de Árbitros) y su función al mismo tiempo como director general de árbitros. Eso merece mayor claridad por la transparencia del fútbol argentino”, señaló Brito.

“El planteo de River sigue siendo pedirle a la AFA que haya más claridad en la metodología de selección de árbitros. Nunca es clara la metodología de cómo se los selecciona. Nunca es claro cuando un árbitro se equivoca por qué a veces lo paran y a veces no; tampoco es claro cuándo lo paran para que descanse. Tampoco es cuando desde la Asociación salen a pedir perdón porque un árbitro se equivoca y cuando no”, señaló el dirigente en declaraciones a ESPN.