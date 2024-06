¿Kylian Mbappé afuera de la Euro? El diagnóstico tras la lesión

Finalmente la estrella gala no necesitará una cirugía . De todas formas, aún es una incógnita su presencia el próximo viernes ante Países Bajos por la segunda fecha del Grupo D.

"Kylian como saben, tuvo esa lesión en la nariz. La noticia fue bastante tranquilizadora en la medida en que no hay operación, al menos a corto plazo. En cuanto a su participación en lo que resta de torneo, es un poco prematuro establecer un calendario, así que vamos a esperar a la información médica, a ver cómo evoluciona durante el día", explicó Phillipe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, en conferencia de prensa. "La información fue bastante positiva con el hecho de que no se sometió a una cirugía que podría haberlo apartado definitivamente de la Eurocopa, lo cual no es el caso", completó.

Luego del fuerte golpe, donde quedó tendido en el piso con mucha sangre en el rostro, Mbappé dejó el Estadio Espirit Arena y fue enviado directamente a un centro médico para complementar estudios. Al descartar intervención quirúrgica, al menos en el corto plazo, regresó a la concentración junto al resto del plantel que comanda Didier Deschamps y evaluarán su evolución para determinar cuándo estará en condiciones de volver a sumar minutos. En ese caso, lo hará con una máscara protectora.