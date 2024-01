Jugador de fútbol chocó y está internado en grave estado

Alrededor de las 11 de la mañana, las redes sociales del Funebrero informaron el acontecimiento: “El Departamento de Prensa del Club Atlético Chacarita Juniors informa, que Luciano Perdomo sufrió un accidente de transito en el dia de hoy mientras se dirigía al entrenamiento. Aún se aguarda al parte médico oficial que será comunicado a la brevedad”.

Marcelo Caravaca, jefe de prensa de Chacarita, habló con la prensa y explicó la situación del capitán. "El mundo del Funebrero se llenó de mucha tristeza. Luciano estaba yendo al predio y no sabemos todavía la complejidad del accidente. El impacto fue ante un camión, fue trasladado al hospital, donde entró en terapia intensiva y ahora se está trasladando al Sanatorio Trinidad. Los partes médicos reales no los sabemos". Agregó luego: "Está en una situación compleja, difícil, tiene un traumatismo de cráneo severo, y no podemos dar ningún diagnóstico más por respeto a la familia".