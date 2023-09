Con Lionel Messi descartado, Argentina juega ante Bolivia

La Selección Argentina ya se mide con Bolivia desde las 17, por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Luego del triunfo 1-0 sobre Ecuador, la gran incógnita era saber si Lionel Messi sería o no titular en el Estadio Hernando Siles. El capitán se hizo estudios tras el triunfo en el Monumental por una molestia, está en condiciones y por eso viajó junto a sus compañeros a la altura de La Paz, pero finalmente no jugará y Ángel Di María no sólo es titular sino que también capitán.