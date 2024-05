Juan Román Riquelme: "Teníamos la ilusión de llegar a la final"

"Patearon los penales mejor. A veces no iba a tocar errar", agregó ante la pregunta sobre la tanda desde los doce pasos donde los jugadores Xeneize malograron tres intentos (Cavani y Figal vieron su remate atajado y Merentiel estrelló el suyo en el travesaño).

En esa misma línea, Román enfatizó en su intento de no agrandar la situación aunque no pudo evitar mostrar su desazón por jugadas puntales donde la fortuna no estuvo de su lado. "El fútbol es un juego, es lindo. Se gana, se pierde, es el juego más bonito que hay. El primer tiempo se hizo bien, se erró muchos goles, la pelota no entró, por ahí si entraba estamos contentos pero el primer tiempo fue bueno. ¿Qué va a ser? Pegó en el palo y no entró, pegó en el palo y salió para afuera. Pateó Medina y quedó picando en la línea. Es un juego. La suerte también juega".