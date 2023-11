Juan Román Riquelme habló de Bianchi: ¿vuelve a Boca?

Más tarde, siguió llenando de elogios al Virrey, no afirmó ni negó la chance de que sea DT pero aseguró que no lo utilizará para hacer política. "Te puedo estrar hablando todo el día de él. Es más que un entrenador para mí, me quiere mucho y yo ya él. Su mujer también. Le hago unos líos bárbaros cada vez que voy a la casa porque me maneja como si fuese mía, él me hace sentir eso", aseveró. "Siempre hablo con él. Yo no voy a usar a nadie para hacer política. Soy feliz de que me quiere, yo lo quiero a él, por ahí me levanto y tengo un mensaje de él, es una persona que quiero mucho. Yo lo veo siempre bien, ama el fútbol, es una persona muy ordenada", concluyó.