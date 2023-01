¿Javier Mascherano sigue? El mensaje de Chiqui Tapia

Claudio Chiqui Tapia publicó un mensaje en sus redes sociales en el que deslizó la intención de mantener a Javier Mascherano como director técnico de la Selección Argentina Sub 20 . El entrenador había puesto en duda su continuidad luego de la eliminación del Sudamericano.

Si bien el presidente de la AFA no oficializó ninguna decisión, dejó una frase que puede dar a entender su pensamiento. “Más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos” , fue parte del posteo que estuvo acompañado por una foto del desayuno que compartieron.

La temprana eliminación del combinado nacional en el Sudamericano Sub 20 lo dejó además fuera de los Juegos Panamericanos y del próximo Mundial de la categoría. Más allá de la postura de Chiqui Tapia, la idea de Mascherano sería dar un paso al costado por no sentirse con fuerzas para seguir.

“No creo que siga”, había declarado Masche luego de la derrota contra Colombia que decretó la salida del Sudamericano Sub 20. “No hay demasiado que pensar. Más que nada agradecerles a todos. Al presidente (Chiqui Tapia) por la oportunidad y a los clubes, porque los molestamos mucho y siempre nos dieron una mano”.

Con respecto a su futuro, Mascherano fue contundente. “No hay excusas. Fallé y tengo que reconocerlo. Lo Lamento por los chicos, porque no los pude ayudar. Es una generación increíble y no les transmití confianza y tranquilidad para que jueguen como saben y como ya lo habían demostraron en el proceso”, cerró.