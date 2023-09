Italia: perdieron 2 a 0 y le incendiaron la cancha al rival

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGradaBpro%2Fstatus%2F1699724249655578795&partner=&hide_thread=false Tras perder el clásico frente al Taranto, aficionados del Foggia prendieron fuego al estadio del rival.

Increíble. hablamos de la Serie C italiana.pic.twitter.com/u9WLmbiOD2 — GRADA B pro (@GradaBpro) September 7, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlertaNews24%2Fstatus%2F1699580279780774312&partner=&hide_thread=false | AHORA: Los hinchas del Foggia prendieron fuego al estadio tras haber perdido con el Taranto, por la Liga C del fútbol italiano.

pic.twitter.com/wjFKzyXFPv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 7, 2023

Cerca de 250 hinchas del Foggia fueron los que acudieron al sector destinado a los visitantes y, parte de ellos, continuaron con los desmanes ya que comenzaron a arrojar piedras a los bomberos que llegaban al lugar para frenar el avance del fuego dentro del estadio.

Los profesionales lograron controlar la situación después de varias horas y evitaron que las llamas pasaran del ala sur a la tribuna central. Sin embargo, el humo y las llamas se expandieron tanto que debieron evacuar el estadio por completo y pedir que se eviten las ruedas de prensa posteriores.

La policía, por su parte, acompañó a los aficionados del Foggia hasta las afueras de la ciudad para evitar un nuevo altercado con los residentes de Taranto. Cabe destacar que algunos ultras ya fueron identificados por los videos de vigilancia.

Según detalló el concejal de política de la ciudad de Taranto, Fabiano Marti, afortunadamente no se registraron heridos, al mismo tiempo que condenó el accionar de los hinchas visitantes, quienes abandonaron el recinto al grito de “Y no hay más, el Iacovone ya no existe”. “Esto no es deporte, esto no es animar, es simplemente tanta ira, tanta tristeza”, se lamentó.

La dirigencia del Foggia, en tanto, se puso a disposición de las autoridades policiales y emitió un comunicado oficial: “Foggia Calcio está junto a Taranto FC y la ciudad de Taranto por lo ocurrido ayer por la tarde en el Iacovone. Esperamos que las investigaciones, que ya han comenzado, aclaren inmediatamente la naturaleza del incendio que se produjo y que, si hay intención, los responsables sean castigados. Foggia está disponible para colaborar con los organismos competentes”.

Fueron varios los usuarios que se recurrieron a las redes sociales del Foggia para mostrar su descontento por lo que había sucedido. “Al quemar el estadio demostraron ser unos perdedores no sólo en el campo sino también en la vida, porque causar semejante daño es un acto de cobarde. Puede que te hayas sentido humillado, pero es mejor recibir una derrota con dignidad que actuar como un sucio bastardo por un partido”, sentenció uno, mientras que otro aseguró: “Cuando Foggia pierde, toda Italia gana”. “Apestan, no saben perder. Destruiste nuestro estadio por celos, apestan perdedores”, se descargó un tercero, publicó Infobae.