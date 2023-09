Inter Miami juega la final, ¿Lionel Messi será titular?

Inter Miami se medirá con Houston Dynamo este miércoles desde las 21.30, por la final de la US Open Cup. El elenco que tiene a Lionel Messi como máxima figura , además de ser conducido por Gerardo Martino , buscará un título más en su palmarés, luego de haberse consagrado en la Leagues Cup en agosto pasado .

US Open

US Open ¿Lionel Messi se pierde la final? Qué dijo Gerardo Martino

Por su parte, los comandados por Ben Olsen mantienen un gran presente en la MLS, ya que actualmente ocupa la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 43 puntos. No pierden desde el 7 de agosto cuando cayeron en los octavos de final de la Leagues Cup por 2-1 ante Charlotte. Recordemos que el equipo se metió en esta final de la Copa tras vencer 3-1 al Real Salt Lake.

Inter Miami vs Houston Dynamo: dónde ver en vivo

La final de la US Open Cup se podrá ver por la pantalla de TyC Sports y TyC Sports Play.

Con Messi en duda, la formación de Inter Miami para la final

Así, a la espera de saber si Messi será titular o no, el once que imagina Gerardo Martino para enfrentar a Houston Dynamo por la final de la US Open Cup sería: Drake Callender; Noah Allen, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, DeAndre Yedlin; Robert Taylor, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi o Leonardo Campana y Josef Martínez.