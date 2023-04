Independiente: renunció Fabián Doman como presidente

Liga Profesional El primer River vs Boca del año, con día y hora confirmados

Doman, no obstante, asegura que durante su corta gestión logró cancelar deuda por "millones de dólares". No esquivó, asimismo, la crisis deportiva, indicando que los responsables son "todos", pero aclaró: "La crisis económica es mucho más profunda y seria, no se da vuelta con victorias deportivas".

"Es evidente que no se han encontrado las herramientas para ayudar a Independiente", señaló el presidente saliente. Para cerrar, agradeció a dirigentes del club y aseguró que intentó "unir sectores" a través del diálogo, pero que "fue imposible". Y finalizó: "Los enconos personales están por encima del club. Hace 30 años".