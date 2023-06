Hay más de 50 hinchas de Colo Colo detenidos tras el partido con Boca

Los arrestos estuvieron a cargo del personal de la Comisaría Vecinal 4 C y de efectivos afectados al operativo de Seguridad por ese partido, como el Grupo de Acción Motorizada (GAM). A los simpatizantes de Colo Colo se les secuestraron dos varillas de hierro de 10 de construcción, tres palos de madera y 4 trozos de mampostería, y que el motivo de su detención era por incidentes en la vía pública.

Si bien algunos hinchas de Boca habían sido demorados por minutos, actualmente no hay ninguno que permanezca aprehendido. Durante los incidentes, un oficial de la motorizada resultó lesionado al caer de su vehículo y fue trasladado sin riego de vida al hospital Churruca.

Según pudo saber La Nación, 17 personas fueron trasladadas al Hospital Argerich, a metros de donde se sucedieron las peleas cuerpo a cuerpo, la mayoría de ellas con heridas leves o cortes que requirieron suturas. Un paciente presentaba una herida de arma de fuego en el tobillo.

Hubo otras dos personas provenientes de Chile que fueron aprehendidas por resistencia y atentado contra la autoridad al generar disturbios en los accesos al estadio. Interviene en la investigación la Fiscalía Penal Contravencional y Faltas N.º 35, a cargo Celsa Ramírez, secretaria única a cargo del doctor Stoppani y del doctor Giglio.

En lo que respecta al operativo normal de control del partido fueron labradas 269 actas contravencionales por distintas infracciones, la mayoría realizadas a simpatizantes por intentar ingresar sin entradas y 16 por violación al derecho de admisión.

Dos hombres que trabajaban como controles, identificados con pecheras del gremio Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC), fueron detenidos por estafa al cobrar 100 dólares a un menor de una familia chilena para entrar a la cancha de Boca. A ellos también se les incautó entradas falsas. Quedaron a disposición de la Fiscalía a cargo de la Dra. Celsa Martínez, secretaría del Dr. Sebastián Stoppani.

Este hecho se registró una hora antes del partido, cuando personal de la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos asistió una discusión entre una pareja acompañada por un niño y personal de los controles de acceso en Palos y Pedro de Mendoza. Un oficial se enteró de que no dejaban entrar al menor por no tener entrada y que la familia contó que un agente con pechera de un control anterior le había exigido 100 dólares para que el chico pueda pasar, asegurando a la familia que no iban a tener ningún obstáculo para entrar.

En cuanto a las actas contravencionales, 232 fueron por ingresar sin entrada. Otras 16 fueron por violación al derecho de admisión, dos por reventa de entradas, una por ingresar bebidas alcohólicas, dos por entrar pirotecnia y cuatro por acceder a lugares no permitidos o reservados. También se realizaron cuatro actas por perturbar filas, dos por invitar al desorden, otra por no respetar el vallado, una por provocar a la parcialidad rival, una por pelea y otra por arrojar cosas o sustancias.