Habrá VAR en las semifinales de la Copa Argentina

Fútbol A qué hora juega Boca vs Talleres por Copa Argentina

La falta de la herramienta tecnológica en el torneo federal fue tema de discusión en varios de los partidos de los cuartos de final. Los últimos dos hechos, que empujaron a la organización a implementar el VAR, fueron el gol de Huracán que no se convalido suponiendo que la pelota no entró y, en el partido Boca-Talleres de Córdoba, la mano en el área del defensor de la “T” que el árbitro no vio y era penal.