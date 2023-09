Habló el futbolista que perdió un testículo: "No puedo estar más de 5 minutos parado"

Habló el jugador al que le extirparon un testículo

"Yo lo voy a marcar al jugador y le saco la pelota. Se tira en el área pidiendo penal y le reclamo al jugador que no lo hiciera, que le había sacado bien la pelota y que no era penal. En ese momento, se levanta y me agrede en la zona de los genitales. En ningún momento me esperaba el golpe y menos en esa zona", afirmó Martín.

Por otro lado, indicó que desconoce si hubo algún tipo de sanción para el agresor y aseguró que está enfocado en la recuperación. "La cirugía va evolucionando favorablemente y hay que darle tiempo", expresó el futbolista quien, además, confirmó que quien lo golpeó no se ha comunicado con él.

Qué medidas tomaron las autoridades con el futbolista agresor

El presidente de la Liga de Fútbol de Chajarí, Juan Antonio Brarda, dio a conocer la decisión que tomó la entidad para abordar el caso. "El tribunal de penas va a actuar de oficio ante el hecho ocurrido en el partido Independiente vs. Santa Ana ocurrido el domingo último pasado, entre los jugadores Martín Wallingre y Alexander Lencina", indicó el dirigente en un comunicado de prensa.

Asimismo, explicó que "se resolvió aplicar una fecha de expulsión preventiva Art. 154 al señor Alexander Lencina de Santa Ana, hasta terminar de esclarecer todo los hechos, y aplicar la sanción correspondiente ante la gravedad del hecho. En los próximos días saldrá resolución escrita".