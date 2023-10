Habló el DT de Los Pumas: "Le pido perdón a los hinchas"

El técnico de Los Pumas, Michael Cheika, habló este viernes después de que los All Blacks le pusieran fin al sueño de llegar a la definición del Mundial de Rugby 2023. Y no tuvo empacho en desnudar su desazón así como el orgullo por su equipo: "Es una gran decepción para nosotros, la fuerza de los jugadores en la cancha fue enorme. Lo siento, perdón a los hinchas, el apoyo fue increíble ", reconoció.

"No estamos contentos con la manera . La primera cosas en este tipo de batallas es la formaciones fijas, fallamos en el scrum, el maul. Los errores nos salieron muy caros, en el primer tiempo muchos penales en contra. Los mejores equipos están acá. Sirve para aprender pero es una oportunidad que no aprovechamos ", analizó el coach.

"Fui jugador de rugby, no me gusta perder, pero es el momento de mayor orgullo de mi equipo, estamos en semifinales, con jugadores en su primer Mundial. Este camino que estamos dando inicio, no es siempre un camino fácil. Mucha inversión de su físico, el compromiso físico. Estoy triste por ellos, por lo que hicieron; quieren su país, sus fans, el apoyo", agregó.

"Mis hijos lloraron, por que las familias invierten mucho, mismo ustedes (la prensa) querían que ganáramos. No lloro porque aún no he terminado (mi trabajo). No estaremos en el partido de la semana próxima que queríamos estar, pero jugaremos el otro", valoró.

De cara al cruce por el último lugar del podio del próximo viernes ante Sudáfrica o Inglaterra, Cheika sostuvo: "Queremos estar en el podio, igualar el mejor resultado de la Argentina en Copa del Mundo. El viernes no se preocupen, estaremos listos. Necesitamos sufrir esto, aprender de cosas que pasaron".

Por último, el DT agregó: "No va a haber ningún cambio al plan de juego. Importante esta semana es terminar en el Mundial terceros. Necesitamos aprender en esta semifinal y terminar en la tercera posición. Dos o tres días, recuperarnos del físico y la cabeza, y volveremos".

Cuándo juegan Los Pumas el tercer puesto del Mundial de Rugby

Con esta derrota, el seleccionado argentino ya conoce fecha, hora y hasta la sede donde le tocará disputar el encuentro por el tercer puesto de la Copa del Mundo de Rugby. Deberán enfrentar el viernes 27 de octubre, desde las 16, al perdedor entre Inglaterra y Sudáfrica -que juegan este sábado a las 16- en el Stade de France de Saint Denis.