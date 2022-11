Gustavo Bou regresó a Concordia para presidir un club

Entonces, el goleador, campeón con Racing de Avellaneda en 2014 y de relevante campaña en el fútbol norteamericano, fue electo como el máximo dirigente del Nebel.

“Estoy muy agradecido por el apoyo y la posibilidad que me dan de venir al club a ayudar. Tengo el compromiso de poder llevar adelante este desafío y se que podré hacerlo. Todos saben que es uno de mis sueños ayudar a Concordia y al barrio Nebel así que haré todo lo posible por ver al club cada día mejor”, aseguró Bou, según informa diario Río Uruguay.

Y expresó: “Sé que muchos me van a acompañar y eso será una gran ayuda para mí. Conozco a todos los que están acá, me crié con la mayoría porque viví acá y voy a morir acá en el barrio Nebel, y que me den la posibilidad de asumir y de hacer las cosas con el objetivo de que el club salga beneficiado es un premio”.

Sobre sus proyectos, luego comentó: “Sueño con que los chicos tengan todas las herramientas para poder formarse dentro y fuera de la cancha. No soy de hablar mucho, pero sí haré mucho”.

En Nebel, Bou jugó de niño antes de llegar a River, donde incluso estudió en su instituto.

Por último, sobre su regreso a Concordia, la “Pantera” manifestó: “Volver al club como dirigente para mí es muy especial. Ya venir para acá, en mis vacaciones, es especial y muy lindo. Tener esta posibilidad de poder estar en la comisión directiva del club es lindo, y también traer un proyecto para el club. Es algo muy lindo para mí. Es un sueño más que voy a cumplir. Quiero que el club esté bien”.

Por lo pronto, más allá de sus nuevos proyectos dirigenciales, el nombre de Bou suena como posible refuerzo de cara a la próxima temporada. Es más, estuvo presente en el estadio de Huracán cuando los de Avellaneda le ganaron a Tigre en la semana y en los últimos días Víctor Blanco reveló que el delantero le prometió terminar su carrera en la Academia.