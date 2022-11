Gustavo Bordet , gobernador de Entre Ríos, criticó la decisión de la AFA -Asociación del Fútbol Argentino-, de no disputar la Supercopa Argentina 2023 entre Boca y Patronato en Abu Dhabi.

"Duele, es un despojo. A Patronato lo han castigado todo el campeonato y ahora, como si fuera poco, parece que no les gustó que saliera campeón y lo vuelven a castigar" , aseveró.

El mandatario entrerriano, que se reunió con el plantel campeón de la Copa Argentina este lunes, se manifestó en contra de que el partido no se dispute "como estaba estipulado".

"Lo más probable es que, si hubiera sido un equipo grande, seguro se hubiera jugado en Emiratos Árabes. Acá hay intereses muy poderosos de la AFA, económicos, porque se trata de Patronato", agregó Gustavo Bordet.

Bordet, crítico con AFA

"Nos duele cuando hay discriminaciones de este tipo"

"Esto lo digo más desde un rol como hincha y ciudadano. Duele mucho. Lo que corresponde, corresponde. Creo que lo que se cocina en Buenos Aires tiene poco que ver con lo federal que resulta la Copa Argentina y que Patronato ganó en muy buena ley", continuó.

"Patronato es un club del interior. Dicen ellos que es un club chico. Los clubes del interior no son clubes chicos, movilizan toda una provincia y acá quedó demostrado. Merecemos tener el mismo respeto y trato que cualquier club grande de la Argentina. Lo digo como entrerriano", concluyó el gobernador.

Patronato no viaja a Abu Dhabi: la respuesta de Lenzi

Por su parte, Oscar Lenzi, presidente de Patronato, opinó: "Sinceramente para mí es muchísimo mejor que se juegue acá porque vamos a disputar la segunda copa y va a ser con gente nuestra". Aseguró que sería difícil para el hincha poder viajar.

En ese sentido, se explayó: "Cuando me enteré de esta noticia ayer a la noche, no sentí alivio pero me pareció muchísimo mejor porque se la vamos a dar a ese pueblo que va a tener acceso a otra copa. Allá íbamos a jugar en un estadio vacío".

En la misma línea, consideró que no era un atractivo para el club hacer un esfuerzo de esta envergadura. "El hecho de viajar a Abu Dhabi, ir y venir a jugar una copa, a mí no me seduce", manifestó este martes, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

Oscar Lenzi, presidente de Patronato: nota en Ahora Litoral tras la Copa Argentina

¿Qué se jugará en Abu Dhabi?

Los dirigentes están analizando qué partido llevar, qué nuevo trofeo implementan y qué equipos serían. Hay opciones que se manejan de puertas para adentro, aunque lo terminarán de dirimir una vez terminada la temporada, tras el Trofeo de Campeones que se jugará el domingo en San Luis.

Una opción que se maneja es que se enfrenten los dos mejores de la tabla anual: Boca y Racing. Sí se sabe que el encuentro en Medio Oriente sea posiblemente el 21 de enero y abrirá la temporada oficial del fútbol argentino. Habrá que ver qué copa se pone en disputa.

Por lo pronto, este miércoles jugarán Tigre y Racing en cancha de Huracán (a las 15) por un boleto a la final de Trofeo de Campeones 2022 con Boca, el domingo en San Luis.

Abu Dhabi

Trofeos en 2023