Guillermo Vilas reapareció en internet con una foto que publicó su esposa

Entre las diversas reacciones se destacaron algunos mensajes de aliento y agradecimiento a Phiang por cuidar del “maestro”, y permitirle a la gente poder ver cómo se encuentra en el difícil momento de salud que atraviesa hace años. Cinco semanas atrás, la esposa de Vilas había compartido otra foto de Willy en la que el deportista de 70 años le estaba besando el ojo. Estas imágenes generaron gran repercusión en la comunidad, ya que no se ve con frecuencia al ganador de 62 títulos profesionales de tenis, quien reside en Mónaco y padece una enfermedad neurológica con evidentes signos de deterioro cognitivo.

A cuenta gotas y con muchas reservas, la tailandesa va mostrando a sus seguidores cómo se encuentra Vilas. Otra de las tiernas fotos publicada en la red social hace unas seis semanas fue en el cumpleaños número 6 de su hijo Guillermo Jr., a quien se podía ver abrazando a su papá que se había disfrazado de Superman para la ocasión. Si bien no se le ve la cara, quedó en evidencia que se trataba del mejor tenista de la historia de Argentina.

La pareja, que se casó el pasado 21 de mayo de 2016, tiene cuatro hijos: Andanin, la mayor de 18 años, Landinlao de 12 y e Intila, de 11. El más pequeño es Junior. Por los problemas de salud que afectan a Guillermo, Phiang se hizo cargo de la Vilas Tennis Academy que tiene dos sedes, una en Mallorca y la otra en Punta Cana.

La publicación de la pareja de Guillermo Vilas subió una foto con el ex tenista, quien padece una enfermedad neurológica (Instagram)

El pasado 27 de abril, el tenista marplatense Horacio Zeballos compartió en sus redes un mail que le había enviado Guillermo Vilas a su padre hace unos 20 años en el que destacaba las cualidades de Cebolla, quien todavía se mantiene activo en el dobles. “¿Cómo no emocionarme con estas cosas? Corría el año 2003 y Guillermo se intercambiada mails con mi viejo (amigos y compañeros de largos entrenamientos) sobre mi carrera. Siempre dándome una mano, desde consejos, a conseguirme el primer contrato con Head, que aún sigue vigente. Como vos decís Guille, ¡De él me ocupo yo! ¡Y así lo hacés! ¡Un maestro!”, escribió el cinco veces ganador de torneos Masters 1000 que actualmente hace pareja en el circuito con el español Marcel Granollers.

En ese correo con el papá del deportista, el vencedor de Roland Garros en 1977 sostuvo: “Horacio, muy buen chico tu hijo. Le irá muy bien. Tiene asegurado un lugar dentro de la industria del tenis. Si no llega como tenista, llegará como coach o profe, etc. De él me ocupo yo”. Zeballos, actual número 18 del planeta en el ranking de dobles, inició su camino dentro del profesionalismo justamente en ese mismo año: 2003.