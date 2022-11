Gabriel Heinze firmó como nuevo DT de Newell's

En una conferencia que duró 15 minutos, el Gringo se puso a disposición de las consultas de la prensa. Con la presencia de directivos, empleados y allegados del club, manifestó: “Hay muchos sentimientos y la decisión de estar acá es gran porcentaje por lo que uno siente por este club. Lo demás se irá construyendo día a día”, y agregó: “Hicimos un análisis y empezó a acercarse un poco más la posibilidad y no me costó decidir venir acá”.

Más adelante, el entrerriano añadió: “El equipo ha tenido gran valentía. Hubo gran labor de los dos cuerpos técnicos que hubo en el año. Posicionaron a Newell’s en el lugar donde hoy está. Las competiciones internacionales son muy bonitas pero falta mucho. Vamos día a día y tratando de construir algo lindo”.

Luego, Heinze señaló: “No es la primera vez que tengo oferta para dirigir a Newell’s. La primera la rechacé y en esta hicimos un análisis profundo y también el deseo de estar acá pesó”.

Por último, el exdefensor de la Selección Argentina se sinceró: "Voy a hacer lo mismo que cuando vine antes. Con mucha pasión y esfuerzo. Daremos todo lo que podamos. No creo que tenga que decirle algo al hincha, primero porque nunca me gustó, pero no se va a apartar de lo que hice antes".