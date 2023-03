Futbolista entrerriano quiere jugar en la Selección de Chile

Según se informó, Zampedri obtuvo la Permanencia Definitiva (PEDE) la semana pasada. El delantero entrerriano presentó esa solicitud en diciembre del 2022 y en los últimos días recibió respuesta positiva. Si bien el atacante no ha cumplido cinco años en Chile (llegó a fines del 2019), existe un camino alternativo: la nacionalización calificada, detallada en el artículo 85 de la Ley Nº 21.325, publicó AS.

El delantero nacido en Entre Ríos vistió las camisetas de Rosario Central, Atlético Rafaela y Atlético Tucumán, entre otros, y reconoció que anhela ser convocado para representar al seleccionado trasandino. "Es difícil, pero me gustaría nacionalizarme y llegar a vestir la camiseta de la Selección chilena", expresó Zampedri y sumó: "Sería un sueño, porque no cualquiera se puede poner la camiseta de una selección y representar a un país. Si se da la nacionalidad y de defender los colores de este país que me abrió las puertas para que yo me sienta feliz, bienvenido sea".

El Audax Italiano de Manuel Fernández, con Fernando Juárez, Gonzalo Ríos y Gonzalo Sosa de titulares y Gabriel Hachen ingresando desde el banco, derrotó 3-2 como local a Universidad Católica, de Ariel Holan, que contó con Matías Dituro, Franco Di Santo y Fernando Zampedri desde el arranque.

Los del exentrenador de Independiente estuvieron en ventaja gracias a un gol de Zampedri, lo empató Matías Sepúlveda y el delantero con pasado en Rosario Central selló su doblete para devolverle la ventaja al visitante. Sin embargo, en una ráfaga de un minuto, Gonzalo Sosa y Michael Fuentes lo dieron vuelta para los locales, que avanzaron a la próxima ronda.