Francia pierde otra estrella a una semana de Qatar 2022

El zaguero de PSG sufrió una tendinitis y, si bien ayer sumó minutos en la goleada del conjunto parisino ante Auxerre, no llegó a recuperarse del todo para disputar la Copa del Mundo. "Insuficientemente recuperado de su lesión, Presnel Kimpembe no participará en la Copa del Mundo. Axel Disasi fue llamado para reemplazarlo" , informó la Federación Francesa en sus redes sociales.

Instantes más tarde, el compañero de Lionel Messi lamentó su ausencia en la cita mundialista a través de su cuenta de Instagram. "He tomado la decisión de no participar en la Copa del Mundo. Desgraciadamente, no me siento al 200% para rendir con el equipo", escribió entre otras cosas.

Cabe destacar que hace algunos días nada más se confirmó la baja de Paul Pogba y N'Golo Kanté, piezas claves del elenco francés. Además, Karim Benzema, delantero y goleador, llega entre algodones.