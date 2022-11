Francia en alerta: se lesionó Karim Benzema

“Los médicos dicen que no puede jugar y no lo hará”, afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido frente el Rayo Vallecano sobre la situación de Karim Benzema, quien no se entrenó con el grupo ni el sábado ni éste domingo.

“No va a jugar, porque las sensaciones no son buenas. Ha entrenado el viernes y parecía estar bien, pero luego le ha costado un poco. No estará disponible en Vallecas”, explicó el técnico merengue y finalizó: “Miramos los hechos y estos dicen que no puede jugar. Así que no va a jugar”.

Sin un parte médico oficial, los medios españoles concordaron en que todo se trataría de una fatiga muscular, producto de una lesión en septiembre de la cual parece no haberse recuperado del todo.

Desafortunadamente para el francés, esta será su octava ausencia esta temporada (se ha perdido el 40% de los partidos) y preocupa que pueda llegar falto de ritmo para disputar el Mundial de Qatar. De todos modos, entre las preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa, el italiano afirmó: “No va a estar disponible mañana pero el jueves sí”, haciendo referencia al último partido antes del parate frente al Cádiz.