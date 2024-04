Falleció Luis Metz, histórico dirigente de Los Toritos

Luis Metz guarda en la memoria todos y cada uno de los grandes hitos del certamen. Y lo relata: “El torneo más grande llegó a tener 167 equipos. Se jugaba en Crespo, en Esperanza, San Carlos Centro y todas las canchas de Paraná. Se hacían conferencias de prensa en el gremio de Utedyc y se les daba de almorzar y cenar a los delegados de cada club”.

Algunos de los jugadores que pasaron por el internacional de Los Toritos

"Según los memoriosos por el torneo pasaron juveniles que luego llegaron al profesionalismo como: Víctor Müller (Colón, Patronato, y otros), Sergio Verdirame (Colón), Lalo Maradona (Argentinos Juniors, hermano de Diego), Víctor Grillo (Atlético de Rafaela), Bruno Marioni (Newell’s, México), Osmar Ferreyra (River Plate), Luciano Leguizamón (River), Hernán Orcellet (ex jugador de Argentinos, Gimnasia de Entre Ríos, actual DT de Depro de Pronunciamiento próximo rival de River cuando se reanude la Copa Argentina), Nicolás Torres (Tigre), José Luis Marzo (Unión), Miguel D’Agostino (Newell’s, fue técnico alterno en el Tottenham inglés). Acaso la figura más emblemática fue Ronaldinho, quien actuó para Gremio de Porto Alegre, uno de los tantos elencos que engalanaba de manera internacional el certamen. Los memoriosos lo recuerdan haber actuado en la subsede del club Don Bosco. Juan Comas (ex Unión) fue abanderado de un certamen en unos de sus regresos desde España donde jugaba en el Rayo Vallecano. Su hermano Jorge (ex Boca y Colón) no actuó en el certamen pero si surgió de Los Toritos", indica el informe.

Del Internacional participaron entre otros River Plate, Unión, Colón, Chacarita, Godoy Cruz de Mendoza, Vélez, Newell’s, Rosario Central, Gremio de Porto Alegre, Flamengo de Río de Janeiro, Audax Italiano de Chile, Tecni Club de Ecuador, Patronato de Paraná, Liga Encarnación y Santísima Trinidad de Paraguay, Cantolao de Perú, Academia Tahuichi de Bolivia, más diversos equipos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y otros.