Exclusiva con Facundo Conte: "Estoy muy agradecido a la vida"

En diálogo exclusivo con Canal Nueve Litoral, el medallista olímpico en Tokio 2020 -donde el seleccionado nacional obtuvo bronce- contó sus sensaciones luego del gran recibimiento en la capital: "Poder compartir y generar un espacio para que todos hagan preguntas se tomó muy bien. No logro ni quisiera nunca normalizar esto, es una emoción tremenda. Tener la posibilidad de emocionar gente, que me abracen y tiemblen es increíble. Estoy muy agradecido a la vida por esta locura que me hace vivir".