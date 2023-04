Es entrerriano, juega en San Lorenzo y quiere debutar en Primera

“Siempre me gustó el fútbol, empecé jugando de 9 en Sarmiento, después hice algo de futsal y fui creciendo mucho y me empezó a gustar atajar. Ya cuando llegué a Juventud Unida empecé a trabajar con los entrenadores de arqueros y me fui enamorando del puesto. Es realmente muy apasionante, contó Valentín a AHORA ElDia, mate de por medio en el living de su casa, aprovechando los días que tiene para visitar a su familia en Gualeguaychú.

“No son muchos los días que tenemos libres, esta semana sí porque jugamos el jueves y nos dieron libre hasta el lunes. Así que aproveché y me vine a Guale a disfrutar de mi familia y mis amigos”, señaló.

Sobre su camino hasta este sensacional presente, Valentín dijo que “cuando estaba en Juventud me llegaron algunas posibilidades de dar pruebas, la primera fue en Boca, me fue bien en los primeros entrenamientos, me llamaron a Paraná para una segunda práctica y de nuevo anduve bien. Estaba todo encaminado para que pudiera dar la última prueba, pero vino la pandemia y todo quedó en la nada, porque el fútbol se paró, las inferiores pasaron un tiempo largo sin jugar y esa última prueba quedó trunca”.

Sin embargo, Valen no bajó los brazos. “En pandemia entrené más que nunca, acá en Gualeguaychú lo hice primero con Rodrigo Gauna y después con Lucas De León, dos grandes arqueros que me enseñaron muchísimo. Mientras tanto en Juventud seguí atajando y me sentía bien, así que pese a que lo de Boca quedó en nada, busqué otras oportunidades. Probé en Banfield, en Defensa y Justicia, yo sabía que podía tener un lugar. Hasta que llegó la oportunidad de San Lorenzo”.

Estar en el club de Boedo fue tocar el cielo con las manos para Valentín, porque es hincha del Cuervo y tener la chance de poder probar para quedar en las inferiores del club de sus amores fue algo que jamás imaginó. “En San Lorenzo probé y realmente me fue bien, en todas las pruebas fui mejorando y cuando me dijeron que quedaba, fue una gran alegría”, expresó. El año pasado, Valentín fue una de las figuras del equipo de San Lorenzo que ganó la Liga, que es el torneo de segunda línea del que participan todos los clubes de AFA en forma conjunta con el torneo Oficial de Inferiores. “Fue un muy buen año, ya quedar dentro de un club como San Lorenzo es importante y tener una temporada en la que pudimos salir campeones en la Liga, me sirvió muchísimo”, sostuvo.

El premio mayor llegó a fin de año, cuando desde el cuerpo de entrenadores lo convocaron para una sesión de prácticas sobre fin de año y finalmente, le dijeron que en enero tenía que presentarse para iniciar la pretemporada con el plantel de AFA. “Fue hermoso, porque justo comenzamos el 16 de enero que es el día de mi cumpleaños”, recuerda Valentín, que desde ese momento vive en la pensión de San Lorenzo y estudia en el colegio secundario del club.

“Entrenamos de mañana, me levanto 6 y media, a las 8 y algo ya estoy entrenando con los arqueros y a media mañana nos sumamos a la práctica de mi categoría, que la dirige Javier Netto. Después nos bañamos en el club y volvemos a la pensión a almorzar, tengo tiempo para dormir una horita y a las 5 de la tarde entro al colegio. Me va bien, no tengo mayores problemas, hace poco me saqué un 10 en Biología”, cuenta Valentín con una sonrisa a flor de labios, dando a entender también la importancia del estudio en la formación de los jugadores.

Sobre sus deseos y aspiraciones, Valentín tiene claro su objetivo. “Mi objetivo es afianzarme en las inferiores de San Lorenzo y poder hacer el camino hasta jugar en Primera. Como hincha lo deseo y como jugador también, sería la frutilla del postre. Pero hay que seguir entrenando, tengo que seguir esforzándome para seguir avanzando y poder crecer dentro del fútbol”, expresó.