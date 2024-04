Enzo Fernández habló tras su operación: "Voy a volver más fuerte que nunca"

“Era algo que podía evitar mientras me trataba constantemente con inyecciones y medicamentos. Pero hace unas cuantas semanas el dolor empezó a ser cada vez más intenso, sin que nada de esto haga efecto”,contó.

Y agregó: "Cada vez fue peor ya que entrenaba y jugaba con molestia, pero no quería dejar de estar en los partidos que tenía".

"Cada vez que me tocó jugar con la camiseta de Chelsea, como la de la Selección, intenté dar lo mejor de mí, siempre, pese a todo esto, pero no lo soporté más", expresó Fernández.

Por último, según publicó Noticias Argentinas, le agradeció a sus seguidores por todas las muestras de apoyo en estos días: "Gracias por los mensajes, el aliento y sus muestras de cariño de siempre. Saludos para todos, les prometo que voy a volver más fuerte que nunca. Cuídense mucho".

