Emiliano "Dibu" Martínez subastó sus guantes: cuánto pagaron

Entregado por FIFA "Dibu" Martínez obtuvo el premio The Best como mejor arquero

Martínez participó de la transmisión vía Zoom durante la subasta y afirmó que no dudó en donar los guantes cuando se le dio la opción, ya que es una buena causa para los chicos .

“No es sólo fútbol y levantar la Copa del Mundo, sino ayudar y dar futuro a niños que no tienen posibilidad de lograrlo”, sostuvo el elegido como mejor arquero del mundo en los premios The Best.

El ganador de la subasta hizo la compra de manera anónima y se llevó los guantes con los que Martínez se lució a lo largo del Mundial de Qatar 2022 por 45.000 dólares.

La subasta estuvo conducida por Diego Korol y minutos antes de finalizar, los guantes estaban ofertados a 32.500 dólares y rápidamente la cifra comenzó a elevarse hasta llegar sobre el cierre a 42 mil.

En el mismo sentido, el arquero de la Scaloneta esperó que haya muchas otras actividades durante todo el año para ayudar a las salas del Garrahan y otros hospitales pediátricos.