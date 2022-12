El "virus del camello" afectó a otros 2 jugadores de Francia

Desde el seleccionado de Francia han negado que se trate de un brote de Covid, aunque ha incrementado los gestos de prudencia en el seno de la concentración para evitar más contagios. Didier Deschamps dijo que se trata de fiebre ligada al frío, por el aíre acondicionado y por la bajada de las temperaturas en Doha en los últimos días.

Qué dijo Ousmane Dembélé en conferencia de prensa

"No tenemos miedo del virus, Dayot y Adrien tuvieron dolor de cabeza y estómago. Les hice un té con jengibre y miel, no estamos preocupados, espero que todos estén listos. No pienso en eso, no estamos preocupados. Todo el mundo estará listo, solo tomamos precauciones".

Rabiot no pudo estar ni el banco de suplentes ante Marruecos, Upamecano si pudo estar a disposición del entrenador pero no tuvo minutos de juego, según publicó TyC Sports.

Qué es el "virus del camello"

La permanente exposición al aire acondicionado y el cambio de temperaturas que se producen en los ambientes en Qatar 2022, además del cambio de clima de los últimos días, provocaron contagios de esta variante de gripe, que presenta síntomas tales como fiebre, tos, diarrea y vómitos.

La OMS advirtió sobre esta afección respiratoria tiene una tasa de mortalidad del 35% entre los infectados.