El paranaense Dimas Garateguy ganó por nocaut en una velada boxística realizada en Santa Fe. “Le agradezco a Santa Fe porque siempre me abrió las puertas y me acompaña desde que soy amateur", celebró el gran vencedor.

El cotejo estaba pautado a seis rounds pero terminó en el segundo y por la vía del cloroformo, tras un interesante derechazo que volcó sobre la lona al oriundo de barrio Las Flores, quien ya no se pudo levantar.

Le agradezco a Santa Fe porque siempre me abrió las puertas y me acompaña desde que soy amateur. Matías es un gran boxeador y yo me preparé estratégicamente y muy bien físicamente. Nunca nos pudimos cruzar pero siempre hubo cierta 'pica' porque a los dos nos va bien en nuestras respectivas provincias", señaló Garateguy a Santa Fe Plus tras la contienda.

“Soy padre de dos niños y no tengo trabajo fijo. El boxeo no es redituable ahora, pero espero que con el tiempo me pueda devolver lo que le entrego”, agregó el representante de Boxing Paraná y que cuenta con un record de 13 peleas, con 8 victorias y 5 derrotas con dos desquites.