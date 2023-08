El entrerriano que cambió su camiseta con Lionel Messi

Pero el sueño estuvo a punto de naufragar: cuando el árbitro dio el pitazo final a Ojeda lo primereó en la cancha Rafael Cardoso dos Santos, un futbolista de origen brasileño que juega como lateral izquierdo en Orlando City. El joven, de 25 años que nació en Londrina, en el Estado de Paraná, y que cuenta con más de 48 mil seguidores en Instagram fue el que se quedó con la casaca que la Pulga usó en el segundo tiempo.

“Fui a cambiar la camiseta con él al final del partido, pero se me adelantó el brasileño y se quedó con la que usó en la parte final. Igualmente, le pedí a Messi una camiseta cuando salíamos de la cancha, y yo pensé que no me la iba a dar. ‘Ahora en el vestuario te la doy’, me dijo”, comenzó el relato de la épica noche que Martín Ojeda le hizo a su círculo íntimo.

“Y si bien creía que no iba a pasar, me trajo él mismo la camiseta al vestuario. Me esperó afuera. ¡El mismísimo Messi me esperó a mí! Es increíble la humildad de semejante persona. El mejor del mundo de todas las épocas y que ha ganado todo me trajo la camiseta en mano”, contó el gualeguaychuense emocionado.

Según confesó Ojeda, “La Pulga” le dio la camiseta 10 que usó en el primer tiempo, y que aún estaba transpirada. Al momento de la entrega, se dieron un abrazo y cruzaron unas palabras: “Lo único que me faltó fue la foto, pero porque me abataté”.

Hace pocos días, Ojeda había contado en una charla con Ahora ElDía sobre la ilusión de vivir el momento que vivió el miércoles por la noche: “Va a ser difícil porque muchos se lo pedirán, pero tengo ese sueño y voy a tratar de hacerlo realidad. Tener de recuerdo la camiseta de Messi es algo increíble”, en alusión al cruce con el astro argentino que inicialmente tenía fecha para el24 de septiembre por la MLS.

Sin embargo el destino quiso que Ojeda se cruzara antes con Messi en una cancha, porque este partido de la Leagues Cup no estaba programado, sino que se dio por los buenos resultados que consiguieron ambos equipos en las primeras instancias de la competencia.

En el partido, Tincho fue suplente e ingresó a los 19 del segundo tiempo por el capitán de Orlando City, el uruguayo Mauricio Pereyra, casi coincidentemente con la entrada del español Jordi Alba en el lateral izquierdo del Inter de Miami. A poco de ingresar al juego, Ojeda intentó un remate al arco que se fue desviado y, ya en tiempo de descuento, participó de la jugada que finalizó con un gol del uruguayo Cesar Araujo que fue anulada por el árbitro tras revisar el VAR.

Lo que se pudo ver en la imagen al término del partido es que Messi fue abordado por el delantero Ramiro Enrique, es jugador de Banfield, quien le pidió la camiseta, por lo que Ojeda debió conformarse con cambiar en el vestuario su casaca con el crack argentino.

En las redes sociales del jugador y de su esposa Oriana se puede ver a Martín posando sonriente junto a la 10 del Inter de Miami, que seguramente ocupará un lugar muy especial en la colección de camisetas del jugador surgido de Sud América.