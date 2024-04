Echagüe: La Agrupación Azul y Negro pide suspender las elecciones del sábado

El comunicado de La Agrupación Sentimiento Azul y Negro

Desde la Agrupación Sentimiento Azul y Negro – Lista 92 queremos informar a los socios y socias del Atlético Echagüe Club y a la comunidad en general, que en referencia a la Asamblea General Ordinaria convocada por la Comisión Directiva para el día 06 de abril de 2024, las siguientes irregularidades e irresponsabilidades que van en contra de los dictámenes de nuestro Estatuto Social:

Exigimos que sea IMPUGNADA la Lista Oficial “Todos por Echagüe” N°1 y que la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 06 de abril de 2024 SEA POSTERGADA hasta tanto se cumpla con el Artículo N° 20 del Estatuto en cuanto a la entrega y exhibición del Padrón Definitivo de los Socios y Socias con derecho a voto con treinta (30) días de antelación a la fecha de la Asamblea y no el que está exhibido hasta la fecha ya que no cumple las obligaciones estatutarias y es manifiestamente incompleto, falso, antidemocrático, deliberadamente injusto y en contra de los intereses y necesidades de los asociados del Atlético Echagüe Club ya que no permite su análisis y control como lo determina el Estatuto Social de la entidad.

A continuación enumeramos una serie de irregularidades manifiestas en la Lista denominada “Todos por Echagüe” – Lista N° 1 que llevan a la impugnación de la misma y el incumplimiento por parte de la Comisión Directiva con respecto a la exhibición del Padrón definitivo de socios y socias con derecho a voto.

1- El Candidato a Presidente, Juan José G. Mesaglio – DNI 20149448 – Socio N° 27930 no tiene domicilio en la ciudad de Paraná como lo exige el Estatuto Social de nuestra institución en su Artículo N° 10.

2- Los candidatos a Prosecretaria, Laura Bruselario; a Vocal Suplente 1, De Diego Roxana; a Revisor de Cuentas Titular 2, Gómez Diego; a Vocal Suplente 2, Pérez Gabriela; y el Apoderado Cristian González no son socios del Atlético Echagüe Club ya que no se encuentran en el Padrón Provisorio que la Comisión Directiva ha exhibido en las vitrinas de la institución. 3- Analizando la Lista denominada “Todos por Echagüe” Lista N° 1 exhibida en la administración, la candidata a Vocal Suplente 1, De Diego Roxana; y la candidata a Vocal Suplente 2, Pérez Gabriela no cumplen con el requisito de antigüedad que exige el Estatuto Social de la institución. 4- Analizando la Lista denominada “Todos por Echagüe” Lista N° 1 exhibida en la administración, la misma no cumple con las exigencias de la Ley de Paridad de Género de la Provincia de Entre Ríos la cual establece un 50% para varones y un 50% para mujeres en la integración de las comisiones directivas de los clubes. 5- No han sido exhibido los Avales de la Lista “Todos por Echagüe” Lista N°1. 6- El Padrón Provisorio exhibido por la Comisión Directiva en las vitrinas de la institución, no cumple con las exigencias del Estatuto Social de la Institución en su Artículo N° 20 que determina: “Cuando se convoque a comicios o asambleas en las que deban realizarse elecciones de autoridades, se confeccionará un PADRÓN DE LOS SOCIOS EN CONDICIONES DE VOTAR, el que será puesto en exhibición de los asociados con treinta días de antelación a la fecha fijada para el acto, pudiendo formularse oposiciones, tachas o inclusiones de socios con derecho a voto hasta diez días antes del mismo.

El Padrón Provisorio de socios exhibido no es un Padrón de socios en condiciones de votar ya que cuenta con enormes irregularidades y falta de información que lo hacen imposible de analizar:

a) Más de 360 socios y socias no tienen Documento Nacional de Identidad.

b) Hay Socios y Socias duplicados.

C) Hay Socios y Socias fallecidas.

d) Hay decenas de Socios y Socias que por su antigüedad no están en condiciones de emitir su voto.

e) Hay decenas de Socios y Socias que están en condiciones de votar y no se encuentran en el Padrón provisorio.

F) Falta información imprescindible para analizar el Padrón como son las Fechas de Ingreso a la institución para analizar la antigüedad y las Fechas de Nacimiento para analizar la edad.

7- Habiendo sido requerida en diferentes oportunidades, la Comisión Directiva no puso en conocimiento de los socios la Memoria, el Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión revisora de Cuentas con la antelación que determina el Estatuto Social en su Artículo N° 16.

8- Esta Asamblea General Ordinaria debió realizarse dentro de los cuatro meses luego del cierre del Ejercicio 2022/2023 el 30 de junio de 2023, o sea antes del 31 de octubre de 2023. Cabe señalar que la Asamblea General Ordinaria anterior cuyo cierre fue el 30 de junio de 2022 tampoco fue realizada. Señores socios y socias del Atlético Echagüe Club y a la comunidad en general les manifestamos nuestra profunda preocupación ya que no se nos permite competir democráticamente y en igualdad de condiciones por no haber cumplimentado la Comisión Directiva las exigencias del Estatuto Social mencionadas anteriormente y que son de exclusiva responsabilidad de las autoridades actuales. Informamos también que todas las irregularidades mencionadas han sido presentadas en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y hasta el momento no hemos tenido respuestas tampoco de este indispensable organismo de contralor.