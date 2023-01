Drástica decisión de Javier Mascherano tras la eliminación

Javier Mascherano , entrenador de la Selección Argentina Sub 20 , habló con la prensa después de la derrota frente a Colombia por 1-0 que provocó la eliminación del representativo nacional del Sudamericano y aseguró que no seguirá en el cargo.

“No hay demasiado que pensar, más que nada agradecerles a todos, al presidente (Claudio Tapia) por la oportunidad, a los clubes porque siempre nos han dado una mano con los jugadores, los hemos molestado mucho… No tengo mucho para decir, no hay excusas”, expresó Mascherano.

“Lo mejor es ahora poder volver a Argentina, estar tranquilo. Muy agradecido por la oportunidad. He fallado y tengo que reconocerlo. Seguramente hablaré (con Tapia), tengo una relación espectacular con el presidente y todos”, agregó el Jefecito.

“No hay mucho que decir. Lamentarlo por los chicos, por no haberlos podido ayudar. Es una generación de futbolistas increíble y está claro que el que fallé fui yo al no poder transmitirles confianza y tranquilidad para que puedan jugar como saben, como me demostraron durante todo el proceso. El futbol es esto”, reconoció el ex jugador de la Selección Argentina.

“Nunca llegamos al nivel que podíamos, estos jugadores y este equipo pueden jugar muchísimo mejor, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos y hacerlos jugar al nivel que ellos pueden”, sentenció Mascherano.

Ahora, habrá que ver si en la charla que tendrá al volver al país el presidente de la AFA le acepta la renuncia o bien lo convence para que siga al frente del seleccionado Sub 20.

Argentina, sin Mundial ni Juegos Panamericanos

Como solamente había sucedido en 1977, 1985 y 2013, la Selección Argentina Sub 20 se quedó afuera en la primera ronda al terminar cuarto entre los cinco del Grupo A, en el que únicamente superó a Perú.

Argentina no pudo acceder al hexagonal final que entregará cuatro cupos para el Mundial que se jugará este año en Indonesia y también se quedó afuera de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, al que clasificarán los tres primeros.

El año que viene, con fecha a confirmar, la Selección tendrá la próxima gran cita al buscar en el Preolímpico un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.