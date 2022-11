Dónde ver Argentina vs Emiratos Árabes

A días del inicio del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina buscará seguir estirando su histórico invicto de 35 partidos sin conocer la derrota y en el que podría quedar a uno del récord vigente de Italia, que llegó a estar 37 duelos consecutivos sin caídas.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Ángel Di María y Julián Alvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiratos Árabes: Khalid Eisa; Abdul Salam Mohammed, Khalifa Al Hammadi, Khaled Al Hashemi y Shaheen Abdul Rahman; Ali Salmeen y Abdullah Hamad; Harib Abdullah, Adbullah Ramadan, Caio Canedo; Ali Mabkhout. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Cómo es el estadio

El Estadio Mohammed Bin Zayed, ubicado en Abu Dhabi, albergará este miércoles el encuentro amistoso entre Argentina y Emiratos Árabes Unidos.

La actual casa del Al-Jazira, también utilizada para la práctica de cricket, fue construida en 1979. Inicialmente, tenía lugar para 15.000 espectadores pero, tras haber sido remodelado durante tres años -desde 2006 hasta 2009-, amplió su capacidad para 42.000 e incorporó dos torres residenciales, entre otras instalaciones modernas.

Dentro de los acontecimientos futbolísticos destacados, el Mohammed Bin Zayed fue sede del Mundial de Fútbol Sub 20, en 2003; de encuentros de Mundial de Clubes en 2009 y 2010; de la Copa Mundial de Fútbol Sub 17, de 2013, de la Copa Asiática 2019, entre otros. Para los Mundiales Sub 20 y Sub 17, participó la Selección Argentina con sus respectivas categorías.

Antecedentes de Argentina Vs Emiratos Árabes

Esta será la primera vez en la historia que la Argentina jugará contra Emiratos Árabes.

El último antecedente del seleccionado albiceleste en Medio Oriente fue justamente durante el ciclo Scaloni, ya que en octubre de 2018 enfrentó a Irak en un amistoso disputado en Arabia Saudita.