Descenso de River: el pedido de Julio Grondona a un árbitro.

“Una sola vez Grondona me pidió algo. River y el descenso de River” , comenzó Marconi en una entrevista con Fernando Niembro. Y siguió: “Lo dirigían dos árbitros míos (correspondientes al SADRA). Pitana y Pezzotta. Julio (Grondona) no me pidió algo puntual, pero me dijo: ‘Mirá Guillermo, si River se va al descenso esto es un desastre. Vengo de la Quinta de Olivos donde me dijeron esto’”, afirmó.

“Me llamó el Presidente (en ese entonces Cristina Fernández de Kirchner) desde la Quinta de Olivos y me manifestó esto, que había mucha preocupación, que si River se iba al descenso se incendiaba el país”, agregó.

Si bien esta charla se dio en la previa del choque entre River y Belgrano en el Monumental, las presiones del mandamás de la AFA no terminaron ahí. Marconi afirmó también que Grondona lo llamó en el entretiempo del partido y le cuestionó que Sergio Pezzotta no haya cobrado un penal para los de Núñez.

“En ese partido me llama en el entretiempo, yo estaba con mi mujer, en el segundo partido, y me dice: ‘¿Por qué no cobró ese penal a favor de River? Fue penal’”, indicó. La jugada en cuestión fue la infracción que le cometió “Chiqui” Pérez a Leandro Caruso, a los 25 minutos del primer tiempo.

“Al día de hoy no sé por qué Pezzotta no lo cobró. Le dije: ‘Mire Julio, si no lo cobró es porque no fue’. Me respondió: ‘No Guillermo, pero esto nos mata’. Le dije que veamos lo que pasaba en el segundo tiempo’, aportó Marconi sobre este hecho.

A modo de cierre, completó: “En el segundo tiempo Pezzotta dio un penal que no fue. No cobró el que fue y dio un penal que no fue, que terminó malográndolo el que pateó. Ahí se fue al descenso River. Fue la única vez que Grondona me pidió algo y lamentablemente no le pude cumplir”.

Finalmente, el partido entre River y el Pirata terminó igualado 1-1 y River descendió pro primera vez en su historia. Al año siguiente, de la mano de Matías Almeyda, conseguiría volver a la elite del fútbol argentino.