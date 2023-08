Darío Benedetto se lesionó de nuevo, ¿se va de Boca?

Darío Benedetto sufrió una contractura del gemelo interno derecho que lo dejó afuera del partido de Ida ante Nacional en Uruguay, por los octavos de final de la Copa Libertadores , y de esta manera es una baja sensible para el equipo dirigido por Jorge Almirón . Por otro lado, el Pipa está bajo la lupa del Mundo Boca ante rumores sobre una posible salida y la llegada de Edinson Cavani .

Lo cierto es que el Matador llegó para ser titular en el ataque y Almirón apuesta para una sana competencia entre el Pipa y Merentiel para una dupla que ofensiva que tienen en mente. De este modo, cuando se recupere de su lesión, Darío Benedetto deberá ponerse a punto para pelear por un lugar en el puesto, el cual no tiene asegurado.

Sin embargo, desde México -donde jugó en Toluca y América- estarían interesados en los servicios del atacante oriundo de Berazategui ante este panorama complicado que atraviesa Benedetto en Boca. No obstante, el Pipa tendría la postura de no volver a tierras mexicanas por decisión familiar y en la Argentina únicamente jugaría en el Xeneize. Por lo tanto, no correría riesgo una salida en este mercado de pases.

Fuente: TyC Sports