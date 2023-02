Daniel Passarella: "No fui culpable del descenso de River"

"He tenido, con los hinchas de River, una relación muy buena. Pero, con otra parte, no he tenido una relación muy buena. Sigo pensando lo mismo", afirmó Passarella. A su vez, destacó. Y agregó: "Tomé la decisión como una cosa sana. Quería ir. Voy a ir con toda mi familia y muchos amigos. Ha sido algo importante".

En ese sentido, Passarella destacó el gesto de la actual dirigencia de River de invitarlo a ser parte del homenaje: "Este regreso lo hago por la gente de River, nada más. Se comportaron muy bien conmigo. A algunos no los conozco".

Passarela fue un símbolo del Millonario como futbolista y como entrenador, pero quedó marcado para siempre por ser el presidente al momento en que el conjunto de Núñez cayó a la B Nacional. "El único peso que tengo es que nos fuimos con River al descenso. Es larga esta historia. Es acostumbrarse a vivir con el peso encima. Todavía me sigo acostumbrando. Sé que no fui el culpable".