Dani Alves fue procesado por abuso sexual

Mientras Alves continúa en prisión provisional, la magistrada dictaminó que el exintegrante de la Selección de Brasil siga en la cárcel y que el montó de la fianza debe ser abonado dentro de las 24 horas, sino se embargaran todos sus bienes declarados. En el escrito, la jueza aseguró que todas las pruebas presentadas confirman el relato de la víctima, la cual sufre un trastorno de estrés postraumático de intensidad “globalmente elevada”, y confirmó que, durante el periodo de instrucción, el lateral derecho brindó cuatro versiones distintas de los hechos.

El relato de Dani Alves sobre lo sucedido en la discoteca

"Fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual. Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una f***", cuenta sobre cómo se iniciaron los acercamientos entre ambos.

Luego, todo según el audio que filtró el medio español Código 10, Dani Alves continuó: "Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en p***. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me c*** fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara en ninguna acción. No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto".