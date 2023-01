Dani Alves, cada vez peor: su esposa le pidió el divorcio

Habló la denunciante Dani Alves, más complicado: "Me encerró y me violó"

"Ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un 'vis a vis' (verlo personalmente) y él dijo que no quería", detalló la periodista del panel Leticia Requejo.

Al mismo tiempo detalló que, "la abogada de Alves no ha dado una (respuesta)".

Durante los primeros días después de su detención, la modelo de 29 años comenzó a vivir un acoso mediático solo por ser la pareja del futbolista y fue en ese entonces cuando decidió pronunciarse en las redes sociales:

"Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy".

Sin embargo, pese a la fuerte banca, la historia cambió ya que Sanz se mostró arrepentida de haberlo defendido e incluso decidió borrar todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram junto al jugador brasileño tras los terribles mensajes que recibió.

En lo que respecta a la situación de Dani Alves en prisión, el diario La Vanguardia, detalló que al futbolista, "se lo ve muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones".