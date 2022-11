Cristiano Ronaldo, con un pie afuera del Manchester United

En diálogo con Piers Morgan , el portugués dio detalles de su áspera relación con el club mancuniano y con este intentó forzar su salida en este último mercado de pases. "El United intentó sacarme a la fuerza. No sólo el entrenador, sino también la gente alrededor del club. Me sentí traicionado" .

"Siento que algunas personas no me querían en el Manchester, no sólo este año sino también la temporada pasada", explicó CR7.

Luego, el cinco veces ganador del Balón de Oro apuntó directamente con Erik ten Hag, quién pasó de considerar al astro luso como un pilar de su equipo a un jugador solamente para el banco de los suplentes. “No tengo nada de respeto por Erik ten Hag porque éI no me ha mostrado respeto. Si no me muestras respeto, yo nunca voy a respetarte a ti", explicó el portugués.